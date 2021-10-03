Арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова по данным Bloomberg может быть связан с выводом его бизнеса за рубеж

Подробности по этому делу засекречены.

Поводом для обвинений в государственной измене могло стать то, что предприниматель Илья Сачков активно работал за границей и планировал разместить акции Group-IB на иностранной бирже. Об этом Bloomberg рассказали два источника. По их словам, намерения бизнесмена вызвали подозрения в том, что он стал слишком независимым. У кого именно сложилось такое мнение, собеседники агентства не уточнили.

Ранее агентство РБК писало, что Сачкова арестовали из-за дела о госизмене пятилетней давности, по которому он выступал свидетелем. По этой версии, основатель Group-IB мог быть связан с осуждённым тогда сотрудником ФСБ Сергеем Михайловым. В этом деле, по данным источников агентства, могли появиться новые показания.

По другой версии, арест Сачкова может быть связан с сотрудничеством его предприятия с Интерполом или недавними санкциями США против сервиса по обмену криптовалюты SUEX, который американские власти подозревают в финансировании российских хакеров.

Group-IB специализируется на расследовании и предотвращении кибератак. Это одна из крупнейших российских в этой области. В 2018-ом году её штаб-квартиру перенесли в Сингапур.