Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает неправильным решение Михаила Саакашвили уехать в Грузию

Глава государства подчеркнул, что будет лично заниматься возвращением гражданина страны. Бывший президент Грузии был задержан на родине в пятницу. Михаил Саакашвили приехал накануне местных выборов и призвал своих сторонников активно голосовать, чтобы оппозиция победила правящую партию. Ранее его заочно приговорили в Грузии по двум делам суммарно к девяти годам заключения.