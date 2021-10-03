Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает неправильным решение Михаила Саакашвили уехать в Грузию

Глава государства подчеркнул, что будет лично заниматься возвращением гражданина страны. Бывший президент Грузии был задержан на родине в пятницу. Михаил Саакашвили приехал накануне местных выборов и призвал своих сторонников активно голосовать, чтобы оппозиция победила правящую партию. Ранее его заочно приговорили в Грузии по двум делам суммарно к девяти годам заключения.
2021-10-03T12:04:38+03:00
2021-10-03T12:04:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 03 октября 2021
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