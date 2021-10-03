В России за сутки зафиксирован 890 смертей от коронавируса – это новый максимум с начала пандемии. Суммарно за неделю, по данным оперативного штаба, скончались больше шести тысяч пациентов с ковидом. Такой смертности, по крайней мере по официальным данным, с начала распространения инфекции еще не было. Заболеваемость растер третью неделю подряд, при чем темпы увеличиваются. Если на прошлой неделе прирост составил 8%, то на этой – 13,5, передает ТАСС. По всей стране за сутки выявили 25 769 новых случаев коронавируса. Из них в Москве – почти 4 300.