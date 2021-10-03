В России за сутки зафиксирован 890 смертей от коронавируса – это новый максимум с начала пандемии. Суммарно за неделю, по данным оперативного штаба, скончались больше шести тысяч пациентов с ковидом. Такой смертности, по крайней мере по официальным данным, с начала распространения инфекции еще не было. Заболеваемость растер третью неделю подряд, при чем темпы увеличиваются. Если на прошлой неделе прирост составил 8%, то на этой – 13,5, передает ТАСС. По всей стране за сутки выявили 25 769 новых случаев коронавируса. Из них в Москве – почти 4 300.
2021-10-03T11:46:06+03:00
2021-10-03T12:02:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913528-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3537186.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:46, 03 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…