В Риме из-за сильного пожара частично обрушился мост XIX века

Как пишет газета Republica, части конструкции рухнули в реку Тибр. Были повреждены коммуникации, и соседние дома остались без электричества, воды и газа. Причины пожара пока не установлены. Пострадавших нет.
2021-10-03T11:34:01+03:00
2021-10-03T11:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 03 октября 2021
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