Первый в истории избранный парламент Катара будет состоять только из мужчин

Ни одна из двадцати шести женщин-кандидатов в него не прошла. На тридцать мандатов было более двухсот тридцати претендентов. Еще треть депутатов назначит правящий эмир. До этого он назначал всех членов Консультативного совета.
2021-10-03T11:33:43+03:00
2021-10-03T11:33:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 03 октября 2021
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