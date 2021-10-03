Участники массовых протестов в Бразилии потребовали импичмента президента

Многотысячные акции прошли в целом ряде городов накануне. Как сообщают местные СМИ, одним из самых популярных лозунгов был «Болсонару – вон». В столице демонстранты прошли по центральным улицам до здания парламента Бразилии. Информации о задержанных нет.