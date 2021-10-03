В России сегодня вступают в силу поправки к закону о религиозных объединениях

По новым правилам отчитываться перед Минюстом теперь они будут не раз в три года, а каждый год. Кроме того, запрещено возглавлять религиозную группу и участвовать в ее деятельности лицам, которые подозреваются в финансировании терроризма или экстремизме, передает ТАСС.