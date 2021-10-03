В правящей партии в Грузии заявили о ее убедительной победе на местных выборах

После подсчета 85% бюллетеней партия «Грузинская мечта» набирает почти 48% голосов. Глава партии Ираклий Кобахидзе сказал, что второй тур выборов пройдет в 20-ти муниципалитетах, а также в Тбилиси. Оппозиционная партия «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили получает почти 31%. Накануне выборов Саакашвили впервые за восемь лет вернулся в страну и призвал своих сторонников идти на выборы, а потом защищать результаты голосования. Саакашвили был задержан. Ранее он был заочно приговорен суммарно к девяти годам заключения.
2021-10-03T11:31:43+03:00
2021-10-03T11:31:43+03:00
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11:31, 03 октября 2021
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