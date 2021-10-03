Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ещё не определился, пойдет ли он на второй срок

Он подчеркнул, что намерен работать до конца нынешнего срока. Также он обвинил спикера Рады Дмитрия Разумкова в том, что тот полгода назад выдавал подписные листы с целью объявления импичмента президенту. Зеленский сказал, что Разумков перестал быть членом команды его партии «Слуга народа» и ведет свою собственную политическую жизнь, передает ТАСС. Кроме того, Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет заниматься вопросов возвращения на Украину своего гражданина, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в пятницу был задержан на родине.