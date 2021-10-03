Расходы России на оборону в будущем году вновь превысят бюджет на национальную экономику

На первом месте все равно остается социальная политика, говорится в проекте бюджета на ближайшие три года. На нее власти готовы выделить почти 6 триллионов рублей. При этом на втором месте, как и до пандемии, останется национальная оборона, на которую заложат 3,5 триллиона, что составляет 15% от общих расходов. Тройку замыкает национальная экономика.

Кроме того, газета РБК отмечает, что если принимать во внимание косвенные военные расходы, то они превысят заявленный бюджет по этому разделу. Так, на развитие связи и информатики в Министерстве обороны деньги выделяют из раздела «национальная политика», а пенсии бывшим военнослужащим выплачивают за счет средств, направленных на социальную политику.

Вместе с тем ряд ключевых социальных и экономических статей будет сокращены. Так, здравоохранение получит на 120 миллиардов меньше, на 150 миллиардов уменьшат траты на пенсии, столько же недополучит сфера поддержки национальной экономики. В общей сложности государство планирует «сэкономить» более 600 миллиардов рублей.

Бюджет на предстоящую трехлетку пока только внесен правительством в Госдуму. Первое заседание нижней палаты парламента в новом составе намечено на 12 октября.