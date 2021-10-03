Специальная комиссия во Франции выявила, что около трех тысяч служителей церкви могут быть причастны к педофилии

Авторы в течение трех лет проводили анализ переписки и данных полиции, судебных архивов и показаний свидетелей. Цифра в три тысячи человек является минимальной оценкой числа связанных с преступлениями по растлению детей священников и других религиозных деятелей. Для сравнения приводится и общая цифра всех тех, кто работал в церкви за анализируемый период, в 115 тысяч человек.

Сама комиссия по расследованию сексуальных преступлений среди церковных деятелей была создана по требованию жертв педофилии в 2018 году. Опубликованные данные являются предварительными. В них число пострадавших оценивается в 10 тысяч человек. Окончательные итоги комиссия обещает представить на следующей неделе.

Епископы Франции ранее приняли резолюцию о готовности нести ответственность за случаи растления детей среди священников.