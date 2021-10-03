Полиция Оренбургской области заявила, что установлена личность подозреваемого в убийстве трех студенток

Это ранее судимый 30-летний уроженец города Орск. Ранее губернатор Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике. Тела студенток 17-ти, 18-ти и 19-ти лет нашли в четверг в городе Гай после тушения пожара в одной из квартир.
2021-10-03T11:03:46+03:00
2021-10-03T11:04:59+03:00
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11:03, 03 октября 2021
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