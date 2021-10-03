Bloomberg: Уголовное преследование основателя Group-IB может быть связано с его планами вывести бизнес за рубеж

Агентство Bloomberg пишет, что уголовное преследование основателя компании Group-IB может быть связано с его планами вывести бизнес за рубеж. По словам источников, гендиректор Илья Сачков вызвал подозрения тем, что слишком независим. В апреле он говорил, что собирается вывести свою компанию на одну из зарубежных бирж. Илья Сачков был арестован в конце сентября по обвинению в государственной измене. Group-IBявляется одной из крупнейших российских компаний в области кибербезопасности.
2021-10-03T11:03:14+03:00
2021-10-03T11:03:14+03:00
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11:03, 03 октября 2021
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