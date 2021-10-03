В Барселоне сегодня ожидается новый митинг каталонских сепаратистов

Новая волна протестов связана с очередной годовщиной проведения референдума о независимости Каталонии. Позавчера прошла первая акция, приуроченная к этой дате. Организаторами митинга стали комитеты, выступающие за независимость провинции от Испании. К протестам присоединилось около тысячи человек. В ходе беспорядков были задержаны несколько протестующих. Радикально настроенные собравшиеся бросали в полицию яйца, пакеты с мусором и поджигали контейнеры с отходами. Стражам правопорядка пришлось разгонять митингующих, среди полицейских есть пострадавшие.

4 года назад в регионе прошло голосование о выходе из состава королевства, однако Мадрид отказался признавать результаты и назвал референдум нелегитимным, а позднее и вовсе ограничил самоуправление региона.

Два года назад испанский суд приговорил сепаратистских политиков к тюремным срокам, однако в этом году помиловал осуждённых.