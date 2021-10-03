Президент Владимир Путин поздравил руководство Германии с национальным праздником

В стране отмечают День германского единства. Российский лидер отметил, что конструктивное развитие сотрудничества двух стран в решении важных вопросов полностью отвечало бы интересам их народов, передает ТАСС. Телеграммы направлены президенту Франку-Вальтеру Штанмайеру и канцлеру Ангеле Меркель, которая вскоре покинет свой пост после 16 лет у власти.