Президент Владимир Путин поздравил руководство Германии с национальным праздником

В стране отмечают День германского единства. Российский лидер отметил, что конструктивное развитие сотрудничества двух стран в решении важных вопросов полностью отвечало бы интересам их народов, передает ТАСС. Телеграммы направлены президенту Франку-Вальтеру Штанмайеру и канцлеру Ангеле Меркель, которая вскоре покинет свой пост после 16 лет у власти.
2021-10-03T10:35:50+03:00
2021-10-03T10:35:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913502-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 03 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…