Газета New York Times узнала о кадровом кризисе в госдепартаменте США из-за «Северного потока-2»

В попытке добиться санкций против российского газопровода сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в ведомстве, в том числе 59-ти послов. В Демократической партии его обвинили в том, что он ставит под угрозу национальную безопасность.