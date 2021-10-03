На муниципальных выборах в Грузии, по предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 48%

На муниципальных выборах в Грузии, по предварительным данным ЦИКа, правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 48% голосов. На втором месте партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, у которой 31%. В Тбилиси и еще четырёх крупных городах, возможно, будет назначен второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов. Михаил Саакашвили перед выборами впервые за восемь лет вернулся в страну и был задержан из-за двух обвинительных приговоров, которые ранее были вынесены заочно.