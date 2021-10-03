В Крыму сообщили, что за сутки в регионе выявили максимальное с начала пандемии число инфицированных коронавирусом

В Крыму сообщили о том, что за сутки в регионе выявили максимальное с начала пандемии число инфицированных коронавирусом. Это 421 новый заболевший, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство здравоохранения полуострова. Предыдущий максимум был зафиксирован в Крыму в июле. На полуострове с марта под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, напоминает агентство. Глава республики Сергей Аксенов на днях сказал, что вводить новые ограничения пока не планируется несмотря на рост числа заболевших.
2021-10-03T10:33:30+03:00
2021-10-03T10:33:30+03:00
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10:33, 03 октября 2021
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