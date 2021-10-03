В России вступает в силу обновленный закон о религиозных объединениях

В документе сказано, что теперь возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности не могут люди, которых подозревают в финансировании терроризма, а также те, в чьих действиях суд усмотрел признаки экстремисткой деятельности. Кроме того, закон коснется иностранцев и лиц без гражданства, если власти приняли решение о нежелательности их пребывания на территории страны.

Отдельно отмечается, что священникам с иностранным гражданством придется пройти дополнительную аттестацию и обучение в России, чтобы приступить к работе. При этом уже работающим священнослужителям этого делать не придется.

Представитель РПЦ Александр Щипков высказал агентству ТАСС мнение, что закон носит профилактических характер. Таким образом он будет гарантировать, что недобросовестные люди не смогут совершать противоправные действия под прикрытием церкви, а также защитит верующих, которые неумышленно могут оказаться под таким влиянием.

Если ранее религиозные объединения отправляли в Минюст отчет о своей деятельности раз в три года, то теперь это придется делать ежегодно.