Партия власти, по предварительным данным ЦИК, лидирует на выборах в Грузии

В нескольких крупных городах также могут состояться вторые туры выборов мэров.

48 процентов голосов пока что набирает партия «Грузинская мечта». Такие данные опубликовал Центризбирком республики. Второе же место, по этим подсчётам, достаётся «Единому национальному движению», которое поддерживает бывшего президента Михаила Саакашвили. Оппозиционная партия набирает 31 процент. Окончательные результаты, как обещали в ЦИКе, станут известны в ближайшие часы.

Ранее лидерство «Грузинской мечты» подтверждали и экзит-поллы грузинских телеканалов. Их опросы показали поддержку правящей партии от 38-ми до 47-ми процентов.

Также, согласно предварительным подсчётам Избиркома, в пяти больших городах вероятно состоятся вторые туры выборов мэров. Среди них и столица. В Тбилиси кандидат от правящей партии Каха Каладзе набирает 45 процентов, а его оппонент от «Единого национального движения» Никанор Мелия — 34.

Ранее Михаил Саакашвили призывал своих сторонников после выборов собраться на площади Свободы в Тбилиси. Сам политик в связи с этим голосованием вернулся в страну, после чего был задержан.