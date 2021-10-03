Нижегородский министр здравоохранения заразился COVID-19

Коронавирус выявлен у министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, он самоизолировался в рабочем кабинете. В середине июня министр сообщал в своем Инстаграме, что прошел ревакцинацию от коронавируса, поскольку после его курса иммунизации прошло более полугода.