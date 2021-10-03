СМИ: Евросоюз может создать военную учебную миссию на Украине

Евросоюз может создать военную учебную миссию на Украине, пишет немецкая газета Welt am Sonntag. Она ссылается на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС. Согласно нему, такая бы миссия стала бы выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе. По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС в июле попросили главы МИД и минобороны Украины.
2021-10-03T10:06:11+03:00
2021-10-03T10:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 03 октября 2021
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