Гражданский муж бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой отрицает, что помог ее возможному побегу на Украину

Он опубликовал в газете «Комсомольская правда» открытое письмо.

Артур Стеценко, с которым, как сообщали СМИ, Ракова бежала на Украину, рассказал, что все это время находился дома, в России. Он заверил, что не знает, где она находится, и сам на днях был в Главном Следственном управлении для ознакомления с материалами дела. В качестве подозреваемого Стеценко в нем не указан. Фигурантов дела четверо, в том числе Марина Ракова, занимавшая на момент возможного преступления пост замминистра просвещения. Их обвиняют в хищении 50 миллионов рублей, выделенных по национальному проекту «Образование», и проверяют на причастность к хищению еще 150 миллионов.

Стеценко уверен в невиновности обвиняемых и считает дело против его гражданской жены и ее коллег политически мотивированным. Он сообщил, что готов внести залог, чтобы подозреваемых отпустили из СИЗО. Все они арестованы на два месяца, за исключением Марины Раковой, которой удалось скрыться.

Бывший вице-президент Сбербанка объявлена в розыск.