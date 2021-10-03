В Москве сегодня откроется Еврейский кинофестиваль

Организаторы решили посвятить его 80-й годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. В программе представлены картины из 23-х стран. Фильмом закрытия станет лента Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».
2021-10-03T09:35:34+03:00
2021-10-03T09:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 03 октября 2021
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