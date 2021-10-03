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09:35, 03 октября 2021

Бывшая участница группы «t.A.T.u.» Елена Катина сообщила о воссоединении группы

Она и Юлия Волкова намерены дать концерт весной следующего года. Группа появилась в 1999-м году и распалась в 2009-м. 


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