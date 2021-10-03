Дочь президента Филиппин намерена баллотироваться на пост главы государства, передают местные СМИ. Президент Родриго Дутерте объявил, что уходит из политики. Его дочь Сара Дутерте-Карпио в настоящее время является мэром Давао, третьего по величине города Филиппин. Выборы в стране пройдут в мае следующего года.
2021-10-03T09:34:49+03:00
2021-10-03T09:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 03 октября 2021
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