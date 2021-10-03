В Бразилии прошли массовые акции протеста против президента Жаира Болсонару

Тысячи человек вышли на улицы более 160-ти городов, передает британская медиакомпания ВВС. Участники маршей выразили недовольство тем, как президент борется с пандемией и коррупцией. Верховный суд страны недавно одобрил несколько расследований в отношении Болсонару.