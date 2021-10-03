В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали десять пассажиров, в том числе пятилетний ребенок. В прокуратуре сообщили, что водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. По сведениям полиции, в момент аварии в нем находились тридцать человек.