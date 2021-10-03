Театр «Современник» сегодня вновь покажет спектакль «Первый хлеб», из-за которого актриса Лия Ахеджакова, как она недавно сообщила, была вызвана в СК. В июле общественная организация «Офицеры России» обратилась в генпрокуратуру с жалобой на эту постановку, в которой якобы нашла оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. После этого председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить репертуар «Современника».
2021-10-03T09:33:30+03:00
2021-10-03T09:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 03 октября 2021
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