Театр «Современник» сегодня вновь покажет спектакль «Первый хлеб», из-за которого актриса Лия Ахеджакова, как она недавно сообщила, была вызвана в СК. В июле общественная организация «Офицеры России» обратилась в генпрокуратуру с жалобой на эту постановку, в которой якобы нашла оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. После этого председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить репертуар «Современника».