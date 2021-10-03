Первые в истории выборы в Меджлис прошли в Катаре

Кандидат и избиратели говорят о выборах как о важном историческом моменте. На 30 мест претендовали 284 кандидата.
2021-10-03T09:06:45+03:00
2021-10-03T09:06:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913444-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:06, 03 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…