Антитеррористические учения стран-членов ШОС должны начаться сегодня в Пакистане

Учения «Пабби Антитеррор 2021» пройдут на севере страны, в пограничном с Афганистаном районе. Предполагается, что в них, помимо военных принимающей стороны, будут участвовать представители России, Китая и еще четырёх государств. Также ожидается, что на учения приедет и группа военнослужащих из Индии. По крайней мере, об этом со ссылкой на источники писала газета The Times of India.



Ранее в Нью-Дели отказывались посылать своих военных на манёвры ШОС из-за участия в них Пакистана и Китая. Однако, как отметил собеседник издания, в Индии изменили решение, потому что там придают значение роли Шанхайской организации в обеспечении безопасности в Туркестане, особенно учитывая последние афганские события.

Предыдущие антитеррористические учения стран ШОС закончились 24-ого сентября. Они прошли в Оренбургской области.