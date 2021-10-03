В пяти крупных городах Грузии, включая Тбилиси, может пройти второй тур выборов мэра, передает РИА «Новости». В столице, а также в Батуми, Рустави, Кутаиси и Поти ни один кандидат не набирает достаточного количества голосов для победы в первом туре. В Тбилиси после подсчета более 40% бюллетеней действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набирает 45,5%, лидер основанной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Ника Мелия получает 34%. В целом по стране, по данным ЦИКа после обработки трети бюллетеней у «Грузинской мечты» 48% голосов, у «Единого национального движения» — 31%.