Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что останется на своем посту до конца жизни

В интервью американскому телеканалу CNN он назвал условия, при которых это произойдет: «Должны быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Белоруссии, как вы сказали. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечно президентом». Лукашенко находится у власти в Белоруссии больше 25 лет. В прошлом году в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах.