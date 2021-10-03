Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что останется на своем посту до конца жизни

В интервью американскому телеканалу CNN он назвал условия, при которых это произойдет: «Должны быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Белоруссии, как вы сказали. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечно президентом». Лукашенко находится у власти в Белоруссии больше 25 лет. В прошлом году в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах.
2021-10-03T09:04:24+03:00
2021-10-03T09:41:09+03:00
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09:04, 03 октября 2021
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