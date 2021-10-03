Газета «Комсомольская правда» направит своего спецпредставителя в Минск из-за задержания журналиста газеты. Об этом сказал «Интерфаксу» главный редактор Владимир Сунгоркин. По его словам, Геннадий Можекйо был задержан в Москве, но сейчас находится в Минске в печально известном изоляторе на улице Окрестина. Можейко был автором материала об убитом в перестрелке с силовиками.
2021-10-03T09:03:45+03:00
2021-10-03T09:03:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 03 октября 2021
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