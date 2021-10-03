Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат мира

Россиянки победили во всех матчах, передает ТАСС. Турнир прошел в Испании.
2021-10-03T08:35:59+03:00
2021-10-03T08:35:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 03 октября 2021
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