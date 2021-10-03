Министр обороны Великобритании пригрозил ответными кибератаками враждебным государствам

Глава оборонного ведомства Бен Уоллес сказал в интервью газете Sunday Telegraph, что некоторые страны ведут хакерскую войну с королевством каждый день. Год назад в Великобритании были созданы кибернетические войска. Ранее западные страны неоднократно обвиняли в кибератаках Россию, КНДР и Китай.
2021-10-03T08:34:59+03:00
2021-10-03T08:34:59+03:00
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08:34, 03 октября 2021
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