Министр обороны Великобритании пригрозил ответными кибератаками враждебным государствам

Глава оборонного ведомства Бен Уоллес сказал в интервью газете Sunday Telegraph, что некоторые страны ведут хакерскую войну с королевством каждый день. Год назад в Великобритании были созданы кибернетические войска. Ранее западные страны неоднократно обвиняли в кибератаках Россию, КНДР и Китай.