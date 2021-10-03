Мэра Сеула допрашивали в течение 14 часов

Как сообщает южнокорейское агентство «Ренхап», глава столицы О Сэ Хун был вызван накануне к прокурору из-за обращения активистов, которые обвинили политика в лжи во время предвыборных теледебатов. Предыдущий мэр Сеула в прошлом году покончил с собой после обвинений в сексуальных домогательствах.