В Грузии, по предварительным данным, лидирует правящая партия «Грузинская мечта»

После подсчета больше трети бюллетеней она набирает 48,56%, основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» получает 31% голосов. За день до местных выборов в страну вернулся впервые за 8 лет Михаил Саакашвили и призвал всех идти голосовать, чтобы оппозиция победила. Бывший президент был задержан. Ранее его заочно на родине приговорили суммарно к 9 годам заключения.