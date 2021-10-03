В Грузии, по предварительным данным, лидирует правящая партия «Грузинская мечта»

После подсчета больше трети бюллетеней она набирает 48,56%, основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» получает 31% голосов. За день до местных выборов в страну вернулся впервые за 8 лет Михаил Саакашвили и призвал всех идти голосовать, чтобы оппозиция победила. Бывший президент был задержан. Ранее его заочно на родине приговорили суммарно к 9 годам заключения.
2021-10-03T08:33:54+03:00
2021-10-03T08:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 03 октября 2021
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