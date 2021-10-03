Гражданский муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой отрицает, что бежал с ней на Украину

Артур Стеценко написал открытое письмо, в котором утверждает, что сидит дома с детьми и не знает, где находится супруга. Он также попросил отпустить фигурантов ее дела из СИЗО. Обращение опубликовала «Комсомольская правда». Марина Ракова в пятницу не явилась на допрос. Ее обвиняют в хищении 50 миллионов рублей в то время, когда она была на посту замминистра образования.