В Италии сегодня стартуют административные выборы

Дату волеизъявления народа ранее перенесли из-за пандемии.

В декрете, подписанном министром внутренних дел страны, говорится, что голосование продлится два дня. Гражданам предстоит выбрать муниципальных властей в более чем тысяче городов, почти 20 из которых являются административными центрами областей и провинций. Среди прочего, новый мэр появится в Риме, Милане, Турине, Болонье и Неаполе. Всего на участки должны прийти порядка 12 миллионов избирателей.

Если победителей не удастся выбрать в ходе первого тура голосования, то в декрете о выборах уже предусмотрены даты второго утра. Он намечен на 17 и 18 октября.

Местные СМИ утверждают, что в 9 городах страны необходимость обновить состав администрации обусловлена тем, что прошлые чиновники были распущены из-за влияния местной мафии.

Это не первый случай в Италии, когда пандемия стала причиной переноса голосования. Так, в мае прошлого года должен был состояться референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, однако его сместили на осень.