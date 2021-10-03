В России сегодня ужесточаются правила контроля за религиозной деятельностью

Вступающие в силу поправки обязывают священнослужителей, которые проходили профильное обучение в других странах, пройти переаттестацию в России. Для работы на территории страны им будет необходимо обратиться в духовную организацию высшего образования соответствующей конфессиональной принадлежности.

Помимо этого, новые правила запрещают участвовать в религиозных группах людям, которых власти подозревают в финансировании терроризма и в причастности к экстремистской деятельности. Такой же запрет теперь вступил в силу для иностранцев и лиц без гражданства, пребывание которых на территории России признано нежелательным.

Также религиозные группы теперь должны уведомлять Министерство юстиции о продолжении своей деятельности каждый год, а не раз в три года, как раньше.

Ранее агентство РИА «Новости» сообщало, что против этих поправок высказывались российские буддисты. Они отмечали, что эти правила распространяются и на иностранных священнослужителей, которые могут приезжать в Россию с краткосрочными визитами.