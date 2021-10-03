В Москве сегодня проведут акцию в память о событиях 1993-го года

Тогда в ходе вооружённого конфликта погибли почти 160 человек, по неофициальным данным — в несколько раз больше.

Левые силы по традиции проводят памятные мероприятия 3 октября у телецентра Останкино, который сторонники Верховного совета пытались взять штурмом. Однако в нынешнем году на сайте КПРФ это место не указано в качестве проведения сегодняшнего мероприятия, как и его время. Говорится только о Поклонном кресте, он расположен неподалёку от Белого дома, рядом с которым многие годы находится народный мемориал защитникам Верховного совета. Видимо там акция и состоится. Её как следует из анонса на сайте Компартии, проведут под разными лозунгами. Коммунисты не только осудят расстрел из танков Белого дома, но и сфальсифицированные, по мнению противников власти, недавние выборы в Госдуму, задержания депутатов и кандидатов в депутаты от КПРФ. Помимо этого скажут нет политическим преследованиям и потребуют, чтобы власть принадлежала народу. Левые также выступят на акции за социальную справедливость и достойную жизнь.

Массовые акции коммунистам столичные власти из-за коронавируса не разрешили.