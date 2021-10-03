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07:07, 03 октября 2021

Полумарафон «Моя столица» должен был пройти сегодня в Москве, но городские власти отменили его несколько дней назад

Поводом для отмены спортивного состязания, которое должно было состояться на Воробьёвых горах, стала эпидемиологическая обстановка. На странице ВКонтакте организаторы забега пишут, что новая дата старта появится позже, но точных планов никто не строит. Тем участникам, кто уже зарегистрировался, но не сможет стартовать в назначенный день, предлагают вернуть регистрационный взнос – почти 3000 рублей.

Это уже не первый перенос московского полумарафона. Изначально его проведение было запланировано на май. Однако с весны дата проведения менялась уже два раза. Причина неизменно одна и та же – сложная эпидемиологическая обстановка.

На официальных страницах спортивного мероприятия в социальных сетях бегуны оставляют недовольные комментарии: одни сетуют на трудности с возвратом регистрационного платежа, другие недоумевают, почему нельзя участвовать, например, вакцинированным людям.

Вместе с тем, власти Москвы заявляют, что пока не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу в столице.


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