Тропический циклон «Шахин» обрушится в ближайшие часы на ряд арабских государств Аравийского полуострова

Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», наибольшему удару стихии подвергнется Оман. Непогода затронет также Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Накануне экстренные службы Омана призвали жителей покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища.

Воскресенье и понедельник в султанате официально объявлены нерабочими днями. Власти предупредили о грозящих паводком и подтоплениями проливных дождях, а также порывистом ветре.

Циклон начал формироваться недалеко от индийского побережья в северной акватории Аравийского моря и набрал силу, достигнув входа в Персидский залив. Данное погодное явление впервые фиксируется в этом регионе за всю историю метеонаблюдений. Скорость ветра в его центре достигает 150 км/ч.