Более 100 промышленных предприятий в северо-западной афганской провинции Герат приостановили работу за два месяца

Это связано с экономическими проблемами в стране, в частности, с нехваткой сырья и отсутствием надлежащих рынков сбыта, сообщил телеканал «TOLOnews» со ссылкой на представителя местных властей.

Отмечается, что назначенное недавно талибами* руководство региона, который известен прежде всего благодаря своей сельскохозяйственной продукции, повысило пошлины на импортные товары, чтобы создать более благоприятные условия для отечественных производителей.

По мнению экспертов, если наиболее насущные для инвесторов и предпринимателей проблемы не будут решены в кратчайшие сроки, экономический кризис на всей территории страны станет катастрофическим.

*Движение «Талибан» – признано террористическим и запрещено во многих странах, в том числе в России.