Z Архив новостей новости
5 0 6 1
06:34, 03 октября 2021

Более 100 промышленных предприятий в северо-западной афганской провинции Герат приостановили работу за два месяца

Это связано с экономическими проблемами в стране, в частности, с нехваткой сырья и отсутствием надлежащих рынков сбыта, сообщил телеканал «TOLOnews» со ссылкой на представителя местных властей.

Отмечается, что назначенное недавно талибами* руководство региона, который известен прежде всего благодаря своей сельскохозяйственной продукции, повысило пошлины на импортные товары, чтобы создать более благоприятные условия для отечественных производителей.

По мнению экспертов, если наиболее насущные для инвесторов и предпринимателей проблемы не будут решены в кратчайшие сроки, экономический кризис на всей территории страны станет катастрофическим.

*Движение «Талибан» – признано террористическим и запрещено во многих странах, в том числе в России.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Токарев консультант по управлению, директор

Покритикуем КПРФ Главная теория КПРФ, из которой вытекают все ее программы, — это теория эксплуатация капиталом рабочих, то есть глубоко ошибочная теория прибавочной стоимости Маркса…

5 63 6 8624 26.09
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 73 6 6189 28.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Эрдоган — заря завтрашнего дня мировой политики Одни из самых сильных и уверенных политиков в современном мире, где из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы…

5 65 6 8790 29.09
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 121 6 16856 02.10
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 148 6 21477 01.10
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 102 6 17341 01.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры…

5 124 6 21423 29.09
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Вызов Плевок нам в лицо должен быть публичным и смачным, и вызов на допрос Лии Ахеджаковой как нельзя более соответствует этой новой государственной задаче, не правда ли?..

5 134 6 23454 02.10
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 188 6 34405 28.09
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 161 6 32037 01.10
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы вытащили из урны 6 голосов реальных избирателей, заменили их 4 голосами бота, и при 10% ботов мы имеем 100% за «Единую Россию». В Чечне не сработали бы лучше, а вы — блокчейн, блокчейн…

5 55 6 11494 02.10
#слушать 50:24 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 94 6 19598 27.09
Блоги

+ Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN Смотреть…

5 40 6 8873 02.10
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 185 6 41209 29.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Михаил Саакашвили: Я на вас надеюсь, я всем рискнул: своей жизнью, своей свободой Михаил Саакашвили: Я на вас надеюсь, я всем рискнул: своей жизнью, своей свободой Бывший президент Грузии объявил о своём возвращении в страну и о планах провести массовые уличные акции. Власти республики информацию о его приезде отрицают…

5 138 6 31009 01.10
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Десять лет спустя Десять лет спустя Времена мрачной реакции в стране делают наш труд всё более востребованным для людей. Каждое усилие для защиты прав и свобод человека бесценно…

5 33 6 7812 01.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал «остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности» Происходящее после выборов в Госдуму он назвал «политическим беспределом»...

5 54 6 51875
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
До Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть…

5 35 6 80270 29.09
#слушать 51:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 73 6 6152 28.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 135 6 146946 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А так можно было? Понимание того, что ты даже на самом высоком посту не превращаешься в наместника бога, а остаешься обычным человеком и несешь ответственность за свои поступки – это важнейшая вещь…

5 39 6 50736 30.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9279290
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5043698

Сегодня в эфире