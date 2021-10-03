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06:10, 03 октября 2021

В Киеве пройдет акция памяти жертв Бабьего Яра

Марш памяти жертв пройдет уже в шестой раз. В этом году организаторы ожидают, что в нем примут участие не менее 700 человек. Планируется, что все они соберутся на площади перед кинотеатром «Киевская Русь» и колонной с портретами убитых родственников и цветами в руках пойдут к Бабьему Яру. Маршрут проложен по так называемой «дороге смерти», по которой в 1941 году нацисты вели на расстрел стариков, женщин и детей.

После этого состоится международная конференция, а также презентация книги «Мы хотели жить», автором которой является Борис Забарко – председатель Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

В завершении дня на Украине впервые покажут фильм «Бабий Яр. Контекст», который в этом году стал лауреатом специальной премии Каннского кинофестиваля.

Памятные события продлятся на Украине до 7 октября. В это время в Киеве ожидают приезда мировых лидеров и деятелей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста.


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