Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:08, 03 октября 2021

Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Он удостоен почетного знака в преддверии американской премьеры фильма «Не время умирать» — последнего для Крэйга в рамках бондианы, сообщает журнал Variety. Церемония назначена на 6 октября. Крейг станет обладателем 2704-й звезды на Аллее славы. Она будет расположена рядом со звездой Роджера Мура, который также играл Джеймса Бонда.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 74 6 6081 28.09
Блоги

Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с письмом Политик призвал граждан принять участие в сегодняшних местных выборах, а затем защищать результаты голосования…

5 123 6 16519 02.10
Новости

«Комсомольская правда» сообщила подробности задержания в Москве своего белорусского корреспондента Геннадия Можейко До этого он выпустил материал о жителе Минска, который как утверждают власти, застрелил белорусского силовика и был убит ответным огнём…

5 46 6 6184
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Эрдоган — заря завтрашнего дня мировой политики Одни из самых сильных и уверенных политиков в современном мире, где из-за слабости и неуверенности других глав государств расползается ткань мировой политики и превращается в какую-то кашу под уходящим лидерством США и Европы…

5 64 6 8746 29.09
Блоги

Владимир Токарев консультант по управлению, директор

Покритикуем КПРФ Главная теория КПРФ, из которой вытекают все ее программы, — это теория эксплуатация капиталом рабочих, то есть глубоко ошибочная теория прибавочной стоимости Маркса…

5 63 6 8611 26.09
Блоги

Отчет Технической группы по проверке системы ДЭГ Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок…

5 148 6 21433 01.10
Новости

Актрису Лию Ахеджакову вызывали на допрос в Следственный Комитет Это связано со спектаклем «Первый хлеб», на который жаловалась организация «Офицеры России»...

5 69 6 11501
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Вызов Плевок нам в лицо должен быть публичным и смачным, и вызов на допрос Лии Ахеджаковой как нельзя более соответствует этой новой государственной задаче, не правда ли?..

5 137 6 22862 02.10
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы вытащили из урны 6 голосов реальных избирателей, заменили их 4 голосами бота, и при 10% ботов мы имеем 100% за «Единую Россию». В Чечне не сработали бы лучше, а вы — блокчейн, блокчейн…

5 55 6 9349 02.10
#слушать 50:24 8читать $скачать HD / SD
Новости

Лукашенко не исключил, что может остаться на своем посту до конца жизни Лукашенко правит в Белоруссии уже больше четверти века…

5 37 6 6282
Блоги

ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…

5 102 6 17334 01.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Наполеона, Гитлера остановили. Пора останавливать и Ютьюб России нужно жестче защищать свободу от новой глобальной диктатуры…

5 124 6 21402 29.09
Новости

Александр Лукашенко не исключил, что будет править до конца жизни В интервью телеканалу CNN он сказал, что это произойдет в случае вмешательства Запада в дела Белоруссии…

5 47 6 8298
Новости

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала о встрече со следователями из-за постановки «Первый хлеб» Лия Ахеджакова говорит, что встреча была связана с жалобами на спектакль «Первый Хлеб» в театре «Современник», поступившими от организации «Офицеры России»...

5 31 6 5568
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 188 6 34399 28.09
Блоги

+ «Мне не за что просить прощения» «Мне не за что просить прощения» «Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую»...

5 161 6 32008 01.10
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал «остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности» Происходящее после выборов в Госдуму он назвал «политическим беспределом»...

5 56 6 49549
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
До Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть…

5 35 6 80106 29.09
#слушать 51:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 74 6 6058 28.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 135 6 146908 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А так можно было? Понимание того, что ты даже на самом высоком посту не превращаешься в наместника бога, а остаешься обычным человеком и несешь ответственность за свои поступки – это важнейшая вещь…

5 39 6 50669 30.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9279171
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5043668

Сегодня в эфире