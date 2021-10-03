Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Он удостоен почетного знака в преддверии американской премьеры фильма «Не время умирать» — последнего для Крэйга в рамках бондианы, сообщает журнал Variety. Церемония назначена на 6 октября. Крейг станет обладателем 2704-й звезды на Аллее славы. Она будет расположена рядом со звездой Роджера Мура, который также играл Джеймса Бонда.