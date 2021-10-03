Несколько тысяч человек приняли участие в «Марше женщин» в Вашингтоне. Они требовали не допустить ужесточения законов об абортах в стране, передает ТАСС. Участники, приехавшие в американскую столицу со всей страны, сначала провели митинг на Площади свободы недалеко от Белого дома, а затем прошли маршем к зданию Верховного суда США. Он в начале сентября отказался приостановить действие принятого в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране. Аналогичные акции состоялись почти во всех крупных городах США. Наиболее масштабные, как сообщило Национальное общественное радио, прошли в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.

«Марш женщин» регулярно проводят в Вашингтоне с 2017 года. В последние годы эти манифестации были направлены против 45-го президента США Дональда Трампа.