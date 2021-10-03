Девять пострадавших доставлены в больницу после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. В их числе пятилетний ребенок. Все — в состоянии средней тяжести. Еще трое, в том числе ребенок трех лет, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили в краевом Минздраве. Авария произошла накануне вечером на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса, в котором находились 30 человек, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.
2021-10-03T05:07:17+03:00
2021-10-03T05:07:17+03:00
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05:07, 03 октября 2021
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