Девять пострадавших доставлены в больницу после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. В их числе пятилетний ребенок. Все — в состоянии средней тяжести. Еще трое, в том числе ребенок трех лет, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили в краевом Минздраве. Авария произошла накануне вечером на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса, в котором находились 30 человек, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.