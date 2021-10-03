Сотрудник управления обеспечения государственной защиты МВД задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает «РИА Новости». Она уточнила, что его фамилия Иванов. Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Другие подробности пока неизвестны.