Сотрудник управления обеспечения государственной защиты МВД задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передает «РИА Новости». Она уточнила, что его фамилия Иванов. Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Другие подробности пока неизвестны.
2021-10-03T05:06:24+03:00
2021-10-03T05:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 03 октября 2021
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